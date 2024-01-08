Зеленський провів розмови з еміром Кувейту та королем Бахрейну
Президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з еміром Кувейту шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом та королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в Telegram.
Розмова з еміром Кувейту
"Дякую Кувейту за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, голосування за ключовими українськими резолюціями в ООН та своєчасну допомогу електрогенераторами напередодні зими", - заявив він.
Під час розмови Зеленький розповів еміру Кувейта про протидію ракетному терору, який Росія поновила під час новорічних свят. Крім того, лідери обговорили перспективи співпраці в енергетичному та аграрному секторах.
"Україна докладає максимальних зусиль для відновлення справедливого миру. Ми забезпечуємо свободу судноплавства в Чорному морі та залишаємося гарантом світової продовольчої стабільності", - заявив Зеленський.
Він додав, що Україна активно працює над наступними кроками щодо реалізації формули миру.
Крім того, Зеленський повідомив, шо запросив Кувейт надіслати представника на наступну зустріч радників у Давосі та взяти участь у підготовці майбутнього Глобального саміту миру.
Розмова з королем Бахрейну
Своєю чергою Зеленський повідомив, що перемовини з королем Бахрейну - це перша розмова за всю історію двосторонніх відносин.
"Торік відбувся перший візит голови МЗС Бахрейну Аз-Заяні до України. Сподіваюся, що встановлення контактів на найвищому рівні відкриє нову сторінку в українсько-бахрейнських відносинах", - додав він.
Зеленський з лідером Бахрейну обговорив питання двосторонньої взаємодії, глобальну продовольчу безпеку та підтримку формули миру.
До того ж він подякував за участь представника Бахрейну в попередніх зустрічах радників щодо імплементації формули миру та запросив на наступну зустріч, яка відбудеться в Давосі.
Крім того, Зеленський розповів про зусилля із забезпечення глобальної продовольчої стабільності.
Українська "формула миру"
Вперше президент України Володимир Зеленський ініціював її під час виступу на саміті G20. Зокрема, вона передбачає:
- радіаційну і ядерну безпеку (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);
- продовольчу безпеку (розширення зернової ініціативи);
- енергетичну безпеку;
- звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
- виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
- виведення російських військ та припинення бойових дій;
- справедливість;
- екоцид, потребу негайного захисту природи;
- недопущення ескалації;
- фіксацію закінчення війни.
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