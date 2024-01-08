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Зеленский провел беседы с эмиром Кувейта и королем Бахрейна

Понедельник 08 января 2024 15:20
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Зеленский провел беседы с эмиром Кувейта и королем Бахрейна Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с эмиром Кувейта шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом и королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Разговор с эмиром Кувейта

"Спасибо Кувейту за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, голосование по ключевым украинским резолюциям в ООН и своевременную помощь электрогенераторами накануне зимы", - заявил он.

Во время разговора Зеленький рассказал эмиру Кувейта о противодействии ракетному террору, который Россия возобновила во время новогодних праздников. Кроме того, лидеры обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом и аграрном секторах.

"Украина прилагает максимальные усилия для восстановления справедливого мира. Мы обеспечиваем свободу судоходства в Черном море и остаемся гарантом мировой продовольственной стабильности", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина активно работает над следующими шагами по реализации формулы мира.

Кроме того, Зеленский сообщил, что пригласил Кувейт прислать представителя на следующую встречу советников в Давосе и принять участие в подготовке будущего Глобального саммита мира.

Разговор с королем Бахрейна

В свою очередь Зеленский сообщил, что переговоры с королем Бахрейна - это первый разговор за всю историю двусторонних отношений.

"В прошлом году состоялся первый визит главы МИД Бахрейна Аз-Заяни в Украину. Надеюсь, что установление контактов на высшем уровне откроет новую страницу в украинско-бахрейнских отношениях", - добавил он.

Зеленский с лидером Бахрейна обсудил вопросы двустороннего взаимодействия, глобальную продовольственную безопасность и поддержку формулы мира.

К тому же он поблагодарил за участие представителя Бахрейна в предыдущих встречах советников по имплементации формулы мира и пригласил на следующую встречу, которая состоится в Давосе.

Кроме того, Зеленский рассказал об усилиях по обеспечению глобальной продовольственной стабильности.

Украинская "формула мира"

Впервые президент Украины Владимир Зеленский инициировал ее во время выступления на саммите G20. В частности, она предусматривает:

  • радиационную и ядерную безопасность (выход РФ с территории ЗАЭС, отказ от ядерных угроз);
  • продовольственную безопасность (расширение зерновой инициативы);
  • энергетическую безопасность;
  • освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
  • выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • справедливость;
  • экоцид, потребность немедленной защиты природы;
  • недопущение эскалации;
  • фиксацию окончания войны.

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Владимир Зеленский Кувейт Война России против Украины
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