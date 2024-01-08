Зеленский провел беседы с эмиром Кувейта и королем Бахрейна
Президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с эмиром Кувейта шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом и королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.
Разговор с эмиром Кувейта
"Спасибо Кувейту за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, голосование по ключевым украинским резолюциям в ООН и своевременную помощь электрогенераторами накануне зимы", - заявил он.
Во время разговора Зеленький рассказал эмиру Кувейта о противодействии ракетному террору, который Россия возобновила во время новогодних праздников. Кроме того, лидеры обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом и аграрном секторах.
"Украина прилагает максимальные усилия для восстановления справедливого мира. Мы обеспечиваем свободу судоходства в Черном море и остаемся гарантом мировой продовольственной стабильности", - заявил Зеленский.
Он добавил, что Украина активно работает над следующими шагами по реализации формулы мира.
Кроме того, Зеленский сообщил, что пригласил Кувейт прислать представителя на следующую встречу советников в Давосе и принять участие в подготовке будущего Глобального саммита мира.
Разговор с королем Бахрейна
В свою очередь Зеленский сообщил, что переговоры с королем Бахрейна - это первый разговор за всю историю двусторонних отношений.
"В прошлом году состоялся первый визит главы МИД Бахрейна Аз-Заяни в Украину. Надеюсь, что установление контактов на высшем уровне откроет новую страницу в украинско-бахрейнских отношениях", - добавил он.
Зеленский с лидером Бахрейна обсудил вопросы двустороннего взаимодействия, глобальную продовольственную безопасность и поддержку формулы мира.
К тому же он поблагодарил за участие представителя Бахрейна в предыдущих встречах советников по имплементации формулы мира и пригласил на следующую встречу, которая состоится в Давосе.
Кроме того, Зеленский рассказал об усилиях по обеспечению глобальной продовольственной стабильности.
Украинская "формула мира"
Впервые президент Украины Владимир Зеленский инициировал ее во время выступления на саммите G20. В частности, она предусматривает:
- радиационную и ядерную безопасность (выход РФ с территории ЗАЭС, отказ от ядерных угроз);
- продовольственную безопасность (расширение зерновой инициативы);
- энергетическую безопасность;
- освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
- выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
- вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- справедливость;
- экоцид, потребность немедленной защиты природы;
- недопущение эскалации;
- фиксацию окончания войны.
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