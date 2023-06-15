Зеленський обговорив з Дудою ситуацію на фронті та вступ України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів годинну розмову із польським колегою Анджеєм Дудою. Обговорили ситуація на полі бою, поставки зброї та снарядів для українських захисників та вступ України в НАТО.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Лідери держав обговорили потреби українських військових для захисту від російських загарбників. Також, йшлося про подальшу спільну роботу для вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Президент розповів, що Польща цілком реалістично сприймає потребу в членстві України в НАТО, і що ми спільно з поляками напрацьовуємо конкретний зміст для саміту Альянсу у Вільнюсі.

"Це саме той момент, коли мають бути повністю розбиті російські припущення, що нібито хтось у НАТО досі боїться Росії. Такі припущення підживлюють російські агресивні амбіції. Маємо і можемо їх знешкодити. Дякую Польщі за підтримку України й реального посилення НАТО", - зазначив Зеленський.

Допомога Україні від Польщі

Польща від початку повномасштабного російського вторгнення допомагає українцям, зокрема поставками військової техніки, зброї, розміщенням біженців та іншим. 13 червня, у Польщі продовжили термін легального перебування українських біженців до 4 березня 2024 року.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі має бути прийняте чітке рішення щодо членства України в альянсі.