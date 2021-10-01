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Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили и просит объяснений у Грузии

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Михаила Саакашвили в Грузии и тоном заявлений грузинской стороны по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Офиса президента Сергея Никифорова.

"Внимательно следим за сообщениями о задержании главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен подобными новостями и тоном распирающих в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации", - написал Никифоров на своей странице в Facebook.

Он добавил, что Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями всех обстоятельств такого шага в отношении украинского гражданина. По его словам, посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании Саакашвили.

"Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михаилу Саакашвили всю необходимую помощь", - добавил он.

Напомним, 1 октября о задержании Саакашвили сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, экс-президент находится в пенитенциарном учреждении.

Позднее Саакашвили подтвердил свой арест, опубликовав в Facebook видео, на котором записаны его последние слова перед задержанием.

В связи с задержанием Саакашвили МИД Украины вызвал посла Грузии.

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Владимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиУкраинаГрузия