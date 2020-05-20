Зеленский обещает приватизировать "Центрэнерго", несмотря на убытки из-за схем

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал приватизировать государственную компанию "Центрэнерго", которая работает с убытками и имеет долги перед шахтерами.

Об этом президент заявил во время пресс-конференции, посвященной годовщине его президентства, передает корреспондент РБК-Украина.

"Многие говорят о "Центрэнерго". Оно будет готовиться тоже к приватизации. Фонд госимущества этим занимается. У них есть четкий план", - заявил Зеленский.

По словам президента, чтобы общество и СМИ знали о планах большой приватизации он даст распоряжение Фонда госимущества, который должен опубликовать план приватизации госпредприятий в ближайшие дни.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

По информации СМИ, с того времени государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" Никопольский и Запорожские заводы ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

Кроме того, в августе 2019 года "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. Структуры из орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" угля по цене 3 165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1 741 грн за тонну.

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, при этом в 2018 у компании была прибыль в 1,4 млрд грн.

Ранее нардепы Михаил Волынец и Михаил Бондарь призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики Ольгу Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа у компании "Юнайтед Энерджи", близкого к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.