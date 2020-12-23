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Зеленский обещает поддержку целостности Азербайджана после войны в Карабахе

Автор: РБК-Украина

Украина будет и в дальнейшем поддерживать территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ. Киев также рассчитывает на укрепление отношений с Баку.

Об этом говорится в поздравлении президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения азербайджанского лидера Ильхама Алиева, опубликованном агентством Azertag.

В поздравлении говорится, что Азербайджан в период президентства Алиева утвердился в качестве регионального лидера, а отношения Киева и Баку вышли на уровень стратегического партнерства.

"Высоко оценивая всестороннюю поддержку, оказываемую дружественным Азербайджаном нашей стране, и ваши личные усилия, Украина и в дальнейшем будет решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики в рамках признанных на международном уровне границ", - написал Зеленский.

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Также он пригласил Алиева с официальным визитом в Украину.

Напомним, осенью 2020 года после масштабного наступления в Нагорном Карабахе по условиям мирного договора Азербайджан вернул себе несколько районов. При этом Степанакерт и еще несколько районов остаются не под контролем Баку и охраняются российскими миротворцами.

Также сообщалось, что Азербайджан потребует компенсации от Армении.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийИльхам АлиевАзербайджан