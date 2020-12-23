Зеленський обіцяє підтримку цілісності Азербайджану після війни в Карабаху

Україна буде і надалі підтримувати територіальну цілісність Азербайджану в рамках міжнародно визнаних кордонів. Київ також сподівається на зміцнення відносин з Баку.

Про це йдеться у привітанні президента України Володимира Зеленського з днем народження азербайджанського лідера Ільхама Алієва, опублікованому агентством Azertag.

У привітанні говориться, що Азербайджан у період президентства Алієва утвердився в якості регіонального лідера, а відносини Києва і Баку вийшли на рівень стратегічного партнерства.

"Високо оцінюючи всебічну підтримку, що надається дружнім Азербайджаном нашій країні, і ваші особисті зусилля, Україна і надалі буде рішуче підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Азербайджанської Республіки в рамках визнаних на міжнародному рівні кордонів", - написав Зеленський.

Також він запросив Алієва з офіційним візитом до України.

Нагадаємо, восени 2020 року після масштабного наступу в Нагірному Карабасі за умовами мирного договору Азербайджан повернув собі кілька районів. При цьому Степанакерт і ще кілька районів залишаються не під контролем Баку і охороняються російськими миротворцями.

Також повідомлялося, що Азербайджан вимагатиме компенсації від Вірменії.