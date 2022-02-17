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Зеленский: нужен глобальный документ с гарантиями безопасности для Украины

Автор: Сергей Щербина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо глобальный документ с гарантиями безопасностями. По его словам, в документе должно быть от трех пунктов по безопасности страны.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Кроме прагматичных вещей, нужен глобальный документ. Коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что лучшей гарантией безопасности для Украины был бы немедленный прием в НАТО.

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