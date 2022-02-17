Зеленський: потрібен глобальний документ з гарантіями безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідний глобальний документ з гарантіями безпеки. За його словами, в документі має бути від трьох пунктів з безпеки країни.
Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.
"Крім прагматичних речей, потрібен глобальний документ. Колективом нормандського формату ми не відбудемося і ніхто не відбудеться. Сильні світу цього, включаючи Штати і Росію, сядуть і підпишуть, що є такий ось шлях. Але там має бути три-чотири-п'ять пунктів про безпеку нашої країни. Тоді це розмова", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що найкращою гарантією безпеки для України був би негайний прийом до НАТО.