Зеленський про нову угоду щодо надр зі США: містить те, що відкидали сторони

"Офіційно українська сторона, а саме Кабінет міністрів України і мій офіс сьогодні нотою офіційно отримали варіант або пропозиції США. Це важливо, не колись, а сьогодні", - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що новий проєкт угоди отримала перша віцепрем'єрка, міністр економіки Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

"Це зовсім інший документ, там багато всього, про що не йшлося, а також з'явилися деякі речі, які раніше сторони відкидали вже", - додав президент.

Він підкреслив, що хоче отримати конкретну рецензію юристів. Вони повинні будуть порівняти всі версії такої угоди. Голова держави зазначив, що частина пропозицій в угоді відсіється. І коли там не буде законодавчих загроз, він її оцінить. А поки що, за словами президента, він не хоче "реагувати на кожен меседж".