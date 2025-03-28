Зеленский о новом соглашении по недрам с США: содержит то, что отвергали стороны

"Официально украинская сторона, а именно Кабинет министров Украины и мой офис сегодня нотой официально получили вариант или предложения США. Это важно, не когда-то, а сегодня", - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что новый проект соглашения получила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко в двустороннем контакте с министром финансов США Скоттом Бессентом.

"Это совсем другой документ, там много всего, о чем речь не шла, а также появились некоторые вещи, которые ранее стороны отвергали уже", - добавил президент.

Он подчеркнул, что хочет получить конкретную рецензию юристов. Они должны будут сравнить все версии такой сделки.

"У нас есть Конституция Украины, в которой ясно понятно кому что принадлежит. Далее в Конституции ясно понятно, что наш курс в ЕС, мы делаем какие-то шаги... Ничто, что может угрожать вступлению Украины в ЕС не может быть воспринято", - напомнил Зеленский.

Глава государства отметил, что часть предложений в сделке отсеется. И когда там не будет законодательных угроз, он ее оценит. А пока что, по словам президента, он не хочет "реагировать на каждый месседж".