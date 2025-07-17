Зеленський: новий уряд посилить Україну та забезпечить більше угод зі США

Перестановки в Кабміні

Нагадаємо, що вчора, 16 липня, Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд.

Таким чином завершилася п’ятирічна каденція Шмигаля на посаді глави уряду.

Зауважимо, що вже сьогодні, 17 липня, на посаду прем'єр-міністра України призначили Юлію Свириденко.

Варто додати, що раніше цього тижня президент України саме запропонував їй посаду прем'єра та доручив почати формувати команду.

Цікаво ще те, що Свириденко стала першою жінкою на цій посаді за понад 15 років і другою загалом в історії незалежної України. Першою жінкою прем'єром була Юлія Тимошенко, яка очолювала уряд двічі.

Детальніше про перестановки в Кабінеті міністрів України можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.