Зеленський: новий склад РНБО готує перші рішення

"Сьогодні ж я говорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Склад РНБО оновлено. І вже готуємо перші рішення нового складу. Зокрема, санкції – будуть незабаром", - заявив президент.

Крім того, Зеленський поінформував, що готуються рішення для активізації економічних відносин. Вже завтра глава держави проговорить деталі з премʼєр-міністром Юлією Свириденко.

"Готуємо рішення на понеділок", - резюмував президент.