Зеленський: новий склад РНБО готує перші рішення

Новий склад Ради національної безпеки і оборони України вже готує свої перші рішення.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
"Сьогодні ж я говорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Склад РНБО оновлено. І вже готуємо перші рішення нового складу. Зокрема, санкції – будуть незабаром", - заявив президент.
Крім того, Зеленський поінформував, що готуються рішення для активізації економічних відносин. Вже завтра глава держави проговорить деталі з премʼєр-міністром Юлією Свириденко.
"Готуємо рішення на понеділок", - резюмував президент.
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський призначив Рустема Умерова новим секретарем РНБО України. До цього Умеров обіймав посаду міністра оборони.
Крім того, сьогодні глава держави оновив склад Ради національної безпеки і оборони.
Ці зміни сталися після того, як днями в Україні змінили уряд. Зокрема, новим прем'єром стала Юлія Свириденко.
З повним оновленим списком Кабміну - можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.
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