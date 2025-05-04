Зеленський після нічних ударів: якщо припинення вогню, то не на свята росіян

Зеленський відреагував на нічні удари по Україні, заявивши, що це "цинізм найвищого рівня". Він також підкреслив, що Росія просить тишу на 9 травня, але продовжує обстрілювати Україну кожного дня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
У ніч на 4 травня Київ зазнав масштабної атаки російськими дронами. Пожежі охопили будинки та автомобілі у спальних районах столиці, рятувальники працювали всю ніч, надаючи допомогу постраждалим.
Серед постраждалих є діти та дорослі, усі вони отримали необхідну медичну допомогу. Крім того, сталася пожежа в Черкасах, де горів гуртожиток.
Зеленський повідомив, що цього ж ранку тривають удари КАБами по Донеччині та Сумщині.
Атаки відбувалися також по Харківщині, Миколаївщині та Київщині. Ворог не припиняє агресію.
"Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня. За цей тиждень Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів", – заявив президент.
Він підкреслив, що Україна готова до реального припинення вогню, але воно має бути постійним, а не обмеженим святковими датами.
"Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день", – зазначив Зеленський.
Президент також подякував міжнародним партнерам за підтримку та тиск на Росію, наголосивши на важливості подальшої допомоги Україні.
Цієї ночі Київ став ціллю для російської дронової атаки.
Вибухи були чутні по всьому місту, і через падіння уламків збитих дронів почалися численні пожежі в різних районах столиці. Пожежники працювали над ліквідацією наслідків, а в будинках виявлено значні пошкодження.
Місцева влада підтвердила, що серед постраждалих є діти. Віталій Кличко, мер Києва, повідомив, що четверо мешканців звернулися до медиків: троє у Святошинському районі, один - в Оболонському. Станом на 3 годину ночі рятувальники повідомили про сім постраждалих, але вранці кількість потерпілих зросла до 11.
Також російські дрони атакували місто Черкаси, там виникли пожежі.
Крім того, російська армія завдала масованого удару КАБами по прифронтовому Оріхову в Запорізькій області.
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