Зеленский после ночных ударов: если прекращение огня, то не на праздники россиян

В ночь на 4 мая Киев подвергся масштабной атаке российскими дронами. Пожары охватили дома и автомобили в спальных районах столицы, спасатели работали всю ночь, оказывая помощь пострадавшим.

Среди пострадавших есть дети и взрослые, все они получили необходимую медицинскую помощь. Кроме того, произошел пожар в Черкассах, где горело общежитие.

Зеленский сообщил, что этим же утром продолжаются удары КАБами по Донецкой и Сумской области.

Атаки происходили также по Харьковской, Николаевской и Киевской областях. Враг не прекращает агрессию.

"Россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине. Это цинизм высочайшего уровня. За эту неделю Россия применила против Украины более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет различных типов", - заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина готова к реальному прекращению огня, но оно должно быть постоянным, а не ограниченным праздничными датами.

"Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день", - отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил международных партнеров за поддержку и давление на Россию, подчеркнув важность дальнейшей помощи Украине.