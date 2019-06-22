Зеленский ничего не делает для восстановления мира, - ОПЗЖ

Иллюстративное фото (пресс-служба ОПЗЖ)

ОПЗЖ раскритиковала Зеленского за отсутствие шагов для восстановления мира

Президент Владимир Зеленский не делает никаких конкретных шагов для восстановления мира в Украине. Об этом говорится в официальном заявлении политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"В день скорби и чествования памяти жертв Второй мировой войны в Украине мы заявляем: война – это огромная трагедия для страны, для каждой семьи, для украинского народа. В годы Великой Отечественной Украина понесла тяжелейшие потери. За освобождение Украины от фашизма на фронтах сражалось более 7 миллионов украинцев и более полутора миллионов не вернулись с войны домой. Украина потеряла каждого пятого жителя. Героизм нашего народа и огромные потери, понесенные в борьбе с национал-социализмом, заслуживают того, чтобы о них помнили новые поколения украинцев", – сказано в заявлении.

В партии заверили, что ее главная цель – восстановить мир на Донбассе – сегодня должна стать общей для всех ответственных политиков.

"Но для прекращения войны недостаточно красивых заявлений и фраз. Люди ждут от президента Зеленского конкретных действий. Нужна политическая воля для начала прямых переговоров в четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва. Необходимы конкретная работа над законами, предусмотренными Минскими соглашениями. Нужна дорожная карта к миру", – заявили в ОПЗЖ.

В политсиле отметили, что уже подготовили план по восстановлению окончательного мира в Украине.

"Этот мирный план – реальный механизм для восстановления мира", - отметили авторы заявления, добавив, что нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей.