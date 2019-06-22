ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський нічого не робить для відновлення миру, - ОПЗЖ

Новини » Політика    22.06.2019 - 18:36
Зеленський нічого не робить для відновлення миру, - ОПЗЖ
Ілюстративне фото (прес-служба ОПЗЖ)

ОПЗЖ розкритикувала Зеленського за відсутність кроків для відновлення миру

Президент Володимир Зеленський не робить ніяких конкретних кроків для відновлення миру в Україні. Про це йдеться в офіційній заяві політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ), передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"У день скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни в Україні ми заявляємо: війна – це величезна трагедія для країни, для кожної сім'ї, для українського народу. У роки Великої Вітчизняної Україна зазнала важких втрат. За звільнення України від фашизму на фронтах воювали понад 7 мільйонів українців і більш півтора мільйонів не повернулися з війни додому. Україна втратила кожного п'ятого жителя. Героїзм нашого народу і величезні втрати, понесені в боротьбі з націонал-соціалізмом, заслуговують того, щоб про них пам'ятали нові покоління українців", – сказано в заяві.

У партії запевнили, що її головна мета – відновити мир на Донбасі – сьогодні повинна стати спільною для всіх відповідальних політиків.

"Але для припинення війни недостатньо красивих заяв і фраз. Люди чекають від президента Зеленського конкретних дій. Потрібна політична воля для початку прямих переговорів у чотирикутнику Київ – Донецьк – Луганськ – Москва. Необхідна конкретна робота над законами, передбаченими Мінськими угодами. Потрібна дорожня карта до миру", – заявили в ОПЗЖ.

У політсилі зазначили, що вже підготували план по відновленню остаточного миру в Україні.

"Цей мирний план – реальний механізм для відновлення світу", - зазначили автори заяви, додавши, що нинішня влада нічим не відрізняється від попередньої.

У Міноборони повідомили про поранення військового на Донбасі На Донбасі на КПВВ помер чоловік
Новини України Опозиційна платформа За життяВолодимир ЗеленськийДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся