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Зеленський нібито придбав віллу Геббельса. Росія відзначилась новим фейком

Фото: Володимир Путін, диктатор Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії вкотре вдались до звичної для неї справи - поширення фейків. Цього разу розповідають про те, що президент Володимир Зеленський нібито придбав віллу рейхміністра Йозефа Гебельса.

Як пише SPRAVDI, посольство Росії у Південно-Африканській республіці заявило про те, що президент нібито придбав віллу міністра пропаганди Третього Рейху Йозефа Геббельса за 8 мільйонів євро. 

Розвінчування фейку 

Першоджерелом стало відео нібито колишньої співробітниці компанії з управління муніципальною нерухомістю ВІМ Сабін Мелс, яка стверджувала про те, що у жовтні 2023-го віллу придбала офшорна компанія Film Heritage Inc, яка пов'язана з Володимиром Зеленським. 

"Насправді Сабін Мелс ніколи не працювала у фірмі ВІМ і «абсолютно випадково» говорить з російським акцентом", - пише SPRAVDI. 

Вілла Гебельса насправді не продана й не була виставлена на продаж через те, що вона може потрапити в руки ультраправих діячів. 

Російські фейки та пропаганда 

Варто пояснити, що поширення свідомо неправдивих фактів - улюблена справа російської пропаганди. Таким чином країна-терорист намагається дестабілізувати ситуацію в інших країнах, або ж спробувати розколоти суспільство. 

Як приклад, лише нещодавно розвідка попереджала про те, що Росія готує чергову потужну інформаційно-психологічну кампанію проти нашої країни використовуючи тему "президентських виборів".

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