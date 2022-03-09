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Зеленський про небажання Німеччини відмовитися від нафти з РФ: будемо засуджувати після війни

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Україна, Середа 09 березня 2022 20:58
Зеленський про небажання Німеччини відмовитися від нафти з РФ: будемо засуджувати після війни Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський прокоментував те, що Німеччина відмовляється від ембарго на імпорт російських нафти та газу. Як пояснив глава держави, він не може судити про дії Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента для німецького видання Bild.

"Уряд думає насамперед про власну країну - і це само собою зрозуміло... Ми бачимо якісь кроки, якими нас підтримує Німеччина: "Північний потік-2", санкції тощо. Ми бачимо, що робить Німеччина. Я не хочу судити пана Шольца та його уряд. Я зроблю це потім, коли ми побачимо результати того часу і побачимо, чим закінчиться війна, скільки буде жертв", - наголосив Зеленський.

Водночас глава держави зазначив, що для України важливою є кожна хвилина.

"Це наш біль сьогодні, і мені потрібне рішення сьогодні", - додав він.

Нагадаємо, вчора США оголосили про ембарго на імпорт російських енергоресурсів. Таке ж рішення ухвалили і в Британії.

А в Німеччині заявили, що такий крок призведе до зупинки транспорту в країні.

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Володимир Зеленський Германия Нафта Російська Федерація
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