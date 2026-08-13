Зеленський незадоволений головою НБУ: Bloomberg дізнався про причини

Президент України Володимир Зеленський незадоволений відносинами голови Національного банку Андрія Пишного із Міжнародним валютним фондом на тлі вимог кредитора до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Bloomberg.

За даними видання, Зеленський вважає Пишного надто близьким до МВФ і вважає, що Нацбанк недостатньо підтримує економіку в умовах війни.

Джерела стверджують, що претензії президента пов'язані, зокрема, з жорсткою грошово-кредитною політикою регулятора.

При цьому співрозмовники Bloomberg зазначають, що Зеленський поки що не планує звільняти Пишного. Президент також не бачить очевидного кандидата на його заміну.

У НБУ відкинули твердження про подібні обговорення.

"Питання, які ви підняли, не обговорювалися - ні з погляду їхньої безпосередньої суті, ні з погляду наслідків, які вони мають", - заявили в Нацбанку.

До чого тут МВФ

Напруженість посилилася після узгодження нової програми МВФ на 8,1 млрд. доларів. Вона передбачала низку зобов'язань для української влади, включаючи підвищення податків, що викликало критику всередині країни.

У червні фонд також окремо наголосив на необхідності збереження незалежності НБУ.

У липні Нацбанк раптово підвищив облікову ставку на тлі прискорення інфляції. За даними Bloomberg, це також стало одним із факторів тиску на Пишного.

При цьому МВФ минулого місяця перерахував Україні майже 700 млн доларів у рамках чинної кредитної програми. Загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від міжнародних партнерів у 2026 році НБУ оцінює приблизно 54 млрд доларів.