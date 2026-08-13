Зеленский недоволен главой НБУ: Bloomberg узнал причины

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен отношениями главы Национального банка Андрея Пышного с Международным валютным фондом на фоне требований кредитора к Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

По данным издания, Зеленский считает Пышного слишком близким к МВФ и полагает, что Нацбанк недостаточно поддерживает экономику в условиях войны.

Источники утверждают, что претензии президента связаны в том числе с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора.

При этом собеседники Bloomberg отмечают, что Зеленский пока не планирует увольнять Пышного. Президент также не видит очевидного кандидата на его замену.

В НБУ отвергли утверждения о подобных обсуждениях.

"Вопросы, которые вы подняли, не обсуждались - ни с точки зрения их непосредственной сути, ни с точки зрения последствий, которые они имеют", - заявили в Нацбанке.

При чем здесь МВФ

Напряженность усилилась после согласования новой программы МВФ на 8,1 млрд долларов. Она предусматривала ряд обязательств для украинских властей, включая повышение налогов, что вызвало критику внутри страны.

В июне фонд также отдельно подчеркнул необходимость сохранения независимости НБУ.

В июле Нацбанк неожиданно повысил учетную ставку на фоне ускорения инфляции. По данным Bloomberg, это также стало одним из факторов давления на Пышного.

При этом МВФ в прошлом месяце перечислил Украине почти 700 млн долларов в рамках действующей кредитной программы. Общий объем прямой бюджетной поддержки от международных партнеров в 2026 году НБУ оценивает примерно в 54 млрд долларов.