ua en ru
Чт, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский недоволен главой НБУ: Bloomberg узнал причины

18:49 13.08.2026 Чт
2 мин
Напряжение вокруг главы НБУ усиливается
aimg Анастасия Никончук
Зеленский недоволен главой НБУ: Bloomberg узнал причины Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен отношениями главы Национального банка Андрея Пышного с Международным валютным фондом на фоне требований кредитора к Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

По данным издания, Зеленский считает Пышного слишком близким к МВФ и полагает, что Нацбанк недостаточно поддерживает экономику в условиях войны.

Источники утверждают, что претензии президента связаны в том числе с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора.

При этом собеседники Bloomberg отмечают, что Зеленский пока не планирует увольнять Пышного. Президент также не видит очевидного кандидата на его замену.

В НБУ отвергли утверждения о подобных обсуждениях.

"Вопросы, которые вы подняли, не обсуждались - ни с точки зрения их непосредственной сути, ни с точки зрения последствий, которые они имеют", - заявили в Нацбанке.

При чем здесь МВФ

Напряженность усилилась после согласования новой программы МВФ на 8,1 млрд долларов. Она предусматривала ряд обязательств для украинских властей, включая повышение налогов, что вызвало критику внутри страны.

В июне фонд также отдельно подчеркнул необходимость сохранения независимости НБУ.

В июле Нацбанк неожиданно повысил учетную ставку на фоне ускорения инфляции. По данным Bloomberg, это также стало одним из факторов давления на Пышного.

При этом МВФ в прошлом месяце перечислил Украине почти 700 млн долларов в рамках действующей кредитной программы. Общий объем прямой бюджетной поддержки от международных партнеров в 2026 году НБУ оценивает примерно в 54 млрд долларов.

Напоминаем, что исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине нового транша на 690 млн долларов после завершения очередного пересмотра четырехлетней программы финансирования, что открыло Киеву доступ к средствам сразу после принятия решения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МВФ Национальный банк Украины Владимир Зеленский
Новости
Корецкий назвал ключевые задачи в работе нового Кабмина
Корецкий назвал ключевые задачи в работе нового Кабмина
Аналитика
Новый тренд или нишевый эксперимент: почему девелоперы ушли в доходную недвижимость
Мария Волощукредактор РБК-Украина Новый тренд или нишевый эксперимент: почему девелоперы ушли в доходную недвижимость