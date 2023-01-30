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Зеленський про необхідність відновлення України: терор РФ має програти у всьому

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Миколаїв, Понеділок 30 січня 2023 21:04
Зеленський про необхідність відновлення України: терор РФ має програти у всьому Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський терор має програти не лише на полі бою, а й у тому, щоб на території України не залишилося жодної руїни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави зазначив, що вдячний представникам уряду Данії, які приїхали сьогодні, 30 січня, до Миколаєва, за готовність допомагати Україні та підтримувати нашу країну до повного відновлення територіальної цілісності та відбудови всього того, що необхідно для життя.

"У цьому фундаментальний зміст нашої співпраці з партнерами. Російський терор має програти всюди, у всьому: на полі бою і в тому, щоб не залишилося жодної руїни в нашій країні, щоб ми змогли все відновити та довести, що свобода міцніша", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данія погодилася допомогти Україні з відновленням Миколаєва.

Також ми писали, що влада Данії не виключає можливості передачі Україні танків.

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