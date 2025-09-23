Зеленський: немає жодних кроків, які показують бажання Росії закінчити війну

Росія не демонструє готовності завершити війну проти України. Жодних ознак, які свідчать про це, немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

За словами глави української держави, він зустрівся з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер у Нью-Йорку. Вони обговорили дипломатичну роботу для досягнення миру в Україні.

Зеленський підкреслив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і він цінує готовність Швейцарії прийняти таку зустріч.

"Але бачимо, що поки що немає жодних кроків, які б свідчили про те, що Росія хоче закінчити війну", - додав він.

Ще однією темою обговорень стала співпраця України та Швейцарії, яка пов'язана з реалізацією великого культурного проєкту. Також лідери порушили питання продовження партнерства у сфері продовольчої безпеки.