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Зеленський: Немає сенсу тиснути на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори

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Четвер 23 лютого 2023 16:38
Зеленський: Немає сенсу тиснути на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Тиск на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори не має сенсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву президента України Володимира Зеленського на спільній пресконференції із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

"Тиск на нас був більший до війни. А після початку вторгнення всім зрозуміло, що Росія - не держава, а терористична організація, яка прийшла вбивати й захоплювати території. Усі зрозуміли, що стоїть питання про знищення України та всього українського", - сказав Зеленський.

За його словами, тиснути на Україну неможливо.

"Чи хоче хтось? Так. Але ці люди менше говорять вголос, і це прекрасно, вони більше розуміють, із ким вони раніше мали діалог. Немає сенсу тиснути на Україну. Тому що інакше Росія прийде в Європу тиснути на Європу", - наголосив президент.

Він підкреслив, що метою Росії є захоплення території України.

"Знову порушується тема історичних кордонів. Це говорить про те, що вони хочуть захопити та шукають виправдання цим захопленням", - додав президент.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Росія зараз не планує йти на мирні переговори з Україною, країна-агресор має намір продовжувати війну.

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