Зеленський назвав звільнення Херсона переломним моментом у війні

Він підкреслив, що Херсон - це одне з найважливіших міст півдня нашої країни і єдиний обласний центр, який Росії вдалося захопити після 24 лютого.

"І ось Херсон уже вільний. Що це означає? Ця визвольна операція наших Сил оборони є для України аналогією до багатьох битв минулого, які були переломними моментами у війнах", - акцентував Зеленський.

Президент нагадав, такі битви вже символізували зміни, "після яких люди вже знали, чия буде перемога, хоча ще й доводилося воювати заради неї".

"Це як, наприклад, D-Day - висадка союзників у Нормандії. Вона ще не була крапкою в боротьбі проти зла, але вже визначала увесь подальший перебіг подій. Саме це ми відчуваємо зараз. Зараз, коли Херсон вільний", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, про те, що Херсон переходить під контроль України українська розвідка заявила 11 листопада.

Зазначимо, як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, операція зі звільнення Херсона тривала з вересня.

Додамо, вчора стало відомо, що президент Володимир Зеленський відвідав звільнений від російських окупантів Херсон.

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