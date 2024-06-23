Зеленський назвав завдання на найближчі місяці щодо формули миру

За словами президента, важливим результатом цього тижня стало те, що під спільним комюніке саміту миру з'явилося шість нових підписів.

"Це чіткий сигнал, що нам вдалося переконати світ у можливості миру. Саме справедливого миру. Буде ще більше підписів під комюніке", - пояснив він.

Як наголосив Зеленський, наразі Україна працює над тим, щоб підписів під комюніке формули миру ставало ще більше.

"Також поступово ми готуємо роботу в групах за пунктами формули миру. Наше завдання незмінне - вийти протягом найближчих місяців на спільний, глобальний шлях відновлення безпеки за кожним з пунктів формули миру. І це можливо", - сказав глава держави.