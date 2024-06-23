Зеленський назвав завдання на найближчі місяці щодо формули миру

Україна разом з партнерами буде у найближчі місяці працювати над тим, щоб вийти на спільний шлях відновлення безпеки за пунктами української формули миру.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
За словами президента, важливим результатом цього тижня стало те, що під спільним комюніке саміту миру з'явилося шість нових підписів.
"Це чіткий сигнал, що нам вдалося переконати світ у можливості миру. Саме справедливого миру. Буде ще більше підписів під комюніке", - пояснив він.
Як наголосив Зеленський, наразі Україна працює над тим, щоб підписів під комюніке формули миру ставало ще більше.
"Також поступово ми готуємо роботу в групах за пунктами формули миру. Наше завдання незмінне - вийти протягом найближчих місяців на спільний, глобальний шлях відновлення безпеки за кожним з пунктів формули миру. І це можливо", - сказав глава держави.
В середині червня у Швейцарії відбувся установчий глобальний саміт миру, на якому понад 100 країн та організацій обговорили три пункти української формули миру. За результатами саміту було вирішено створити робочі групи щодо кожного з 10 пунктів формули миру, а потім виробити спільний план завершення війни.
Україна хоче провести ще один саміт миру через кілька місяців. Очікується, що другий саміт може відбутися до виборів президента в США.
Більше про результати саміту миру для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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