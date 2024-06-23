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Зеленский назвал задачу на ближайшие месяцы по формуле мира

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (flickr.com/eda_dfae)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина вместе с партнерами в ближайшие месяцы будет работать над тем, чтобы выйти на общий путь восстановления безопасности по пунктам украинской формулы мира.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

По словам президента, важным результатом на этой неделе стало то, что под совместным коммюнике саммита мира появилось шесть новых подписей.

"Это четкий сигнал, что нам удалось убедить мир в возможности мира. Именно справедливого мира будет еще больше подписей под коммюнике", - пояснил он.

Как отметил Зеленский, сейчас Украина работает над тем, чтобы подписей под коммюнике формулы мира становилось еще больше.

"Также постепенно мы готовим работу в группах по пунктам формулы мира. Наша задача неизменна - выйти в ближайшие месяцы на общий, глобальный путь восстановления безопасности по каждому из пунктов формулы мира. И это возможно", - сказал глава государства.

Саммит мира

В середине июня в Швейцарии состоялся учредительный глобальный саммит мира, на котором более 100 стран и организаций обсудили три пункта украинской формулы мира. По результатам саммита было решено создать рабочие группы по каждому из 10 пунктов формулы мира, а затем выработать совместный план завершения войны.

Украина хочет провести еще один саммит мира через несколько месяцев. Ожидается, что второй саммит может пройти до выборов президента в США.

Больше о результатах саммита мира для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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