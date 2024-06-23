Зеленский назвал задачу на ближайшие месяцы по формуле мира

По словам президента, важным результатом на этой неделе стало то, что под совместным коммюнике саммита мира появилось шесть новых подписей.

"Это четкий сигнал, что нам удалось убедить мир в возможности мира. Именно справедливого мира будет еще больше подписей под коммюнике", - пояснил он.

Как отметил Зеленский, сейчас Украина работает над тем, чтобы подписей под коммюнике формулы мира становилось еще больше.

"Также постепенно мы готовим работу в группах по пунктам формулы мира. Наша задача неизменна - выйти в ближайшие месяцы на общий, глобальный путь восстановления безопасности по каждому из пунктов формулы мира. И это возможно", - сказал глава государства.