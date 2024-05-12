Зеленський назвав задум Росії в Харківській області та задачу ЗСУ

Президент наголосив, що на сьогодні головне - це питання фронту і протидії російським операціям.

"Особлива увага - Харківській області. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування", - пояснив глава держави

За словами президента, завдання України наразі очевидне - треба завдати окупанту якнайбільших втрат.

"Зокрема, на околицях міста Вовчанська ситуація надзвичайно складна - місто під постійним російським вогнем, і тривають контрударні дії наших військових, у місті - місцевим мешканцям - допомагають", - зазначив президент.

Він підкреслив, що дуже важливо, щоб максимум ефективності був проявлений зараз кожним - кожним, хто безпосередньо саме там, в Харківській області.

"У військових силах, у силах безпеки, у місцевій владі, у громадах. Усе залежить від того завжди у війні, на що ти сам здатен, що ти сам здатен зробити - чи можеш витримати удари та втримати позиції, щоб і всі так само змогли. Головне - наша стійкість та український результат у боях", - підкреслив Зеленський.

Ситуація на інших напрямках

Зеленський підкреслив, що незмінна увага також іншим напрямкам бойових дій. За його словами, не менш загострені зараз донецькі напрямки.

"Власне, задум ударів по Харківській області в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися", - сказав він.

За даними президента, Покровський напрямок попри все - найбільш жорсткий. Тільки за цю добу на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень.

"Також жорсткі Лиманський та Времівський напрямки, Краматорський, Купʼянський. Наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми і відповідати - відповідати окупанту вогнем", - підкреслив глава держави.

Російська ІПСО

Зеленський зазначив, що не менш важливим для росіян є інформаційні операції.

"Це завжди енергія для російських наземних операцій. Окупант живиться брехнею та страхом, який за брехнею слідує. Оборонні бої ніколи не бувають простими. І завжди складнішають, коли ворогу вдається використати страх", - пояснив він.

У зв'язку з цим, за словами Зеленського, зараз безпечніше не вестися на емоції, не гнатися за гучністю заголовка, перевіряти кожне інформаційне повідомлення та шукати саме інформацію, а не емоції або чутки, та обов’язково довіряти Силам оборони України.