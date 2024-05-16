Ми не можемо втратити Харків, все, що нам потрібно - дві системи Patriot, - Зеленський

"Ситуація дуже серйозна. Ми не можемо дозволити собі втратити Харків. Все, що нам потрібно, - це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, хто винен в новому загостренні на Харківському напрямку, Зеленский сказав, що винен весь світ.

"Це винен весь світ. Вони дали можливість Путіну окупувати. Але тепер світ може допомогти", - сказав він.

Ситуація на Харківському напрямку

Президент України Володимир Зеленський 16 травня провів виїзне засідання Ставки у Харкові. Президент за підсумками наради заявив, що ситуація складна і зараз командування посилює підрозділи ЗСУ, які зосереджені на цьому напрямку.

За останніми даними, після початку російського наступу в Харківській області 10 травня, українським військовим вдалося не тільки стабілізувати ситуацію, а й провести контратаки позицій окупантів у районі Вовчанська.

Водночас, росіяни продовжують обстрілювати населені пункти, розташовані в прикордонні з РФ. При цьому окупанти беруть у полон місцевих жителів. Також зафіксовано випадок розстрілу цивільного.