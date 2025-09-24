Зеленський назвав умову, за якої РФ не зможе воювати на землі

У разі, якщо не буде війни в небі, Росія не зможе продовжувати воювати на землі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ на Радбезі ООН.
У своїй промові глава держави навів один з прикладів того, як можна зупинити війну силою. Зокрема, він зазначив про посилення захисту від атак РФ.
"Якщо ми зможемо зміцнити наш повітряний простір за допомогою спільної системи протидії російським ракетам і безпілотникам, це змусить Росію припинити свої атаки з повітря, адже все можна буде збити", - сказав президент.
Зеленський підкреслив, що у такому випадку глава Кремля Володимир Путін буде змушений сидіти на Радбезі ООН чи іншому майданчику та шукати перемир'я на землі.
"Якщо війни не буде в небі, Росія не зможе продовжувати воювати на землі. Я говорив про це з президентом Трампом та іншими лідерами", - додав глава держави.
Нагадаємо, 22 вересня президент Володимир Зеленський провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте.
Глава держави розповів, що Україна передала партнерам актуальну потребу в системах і пакетах ППО, наявність яких може істотно вплинути на хід подій і обмежити можливості РФ продовжувати війну.
Крім того, вони обговорили реалізацію програми PURL, особливо в частині протиповітряної оборони.
Також ми писали, що у вівторок, 23 вересня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розмовляв з командувачем військ ЗС США в Європі та Африці - генералом Крістофером Донахью.
Він доповів йому про ситуацію на фронті, а також повідомив, що Україна потребує більшої кількості засобів ППО і радіоелектронної боротьби, а також далекобійних ракет.