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Зеленський назвав три ключові питання під час засідання ставки

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача. Розглянули три ключові питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Про ситуацію на фронті доповіли головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків, повідомив він.

За його словами, розглянули три ключові питання. Перше - забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге - захист об’єктів енергетичної інфраструктури.

Третє - забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими. "Вона не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами", - додав президент.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, попри російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають життя людей, 86% українців відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться.

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