Зеленський назвав три ключові питання під час засідання ставки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента .

"Про ситуацію на фронті доповіли головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків, повідомив він.

За його словами, розглянули три ключові питання. Перше - забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге - захист об’єктів енергетичної інфраструктури.

Третє - забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими. "Вона не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами", - додав президент.