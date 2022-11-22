Зеленський назвав три ключові питання під час засідання ставки
Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача. Розглянули три ключові питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.
"Про ситуацію на фронті доповіли головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків, повідомив він.
За його словами, розглянули три ключові питання. Перше - забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге - захист об’єктів енергетичної інфраструктури.
Третє - забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими. "Вона не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами", - додав президент.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, попри російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають життя людей, 86% українців відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться.