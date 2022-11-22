Зеленский назвал три ключевых вопроса во время заседания ставки
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Рассмотрели три ключевых вопроса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.
"О ситуации на фронте доложили главнокомандующий ВСУ и командующие войсками стратегических направлений", - сообщил он.
По его словам, рассмотрели три ключевых вопроса. Первое - обеспечение нашей армии техникой и оружием. Второе - защита объектов энергетической инфраструктуры.
Третье - обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры на протяжении зимы. "Она не будет легкой прогулкой, но мы обязательно выстоим, и победа будет за нами", - добавил президент.
Напомним, по данным опроса КМИС, несмотря на российские обстрелы, разрушающие инфраструктуру и унося жизни людей, 86% украинцев ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся.