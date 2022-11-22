Зеленский назвал три ключевых вопроса во время заседания ставки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента .

"О ситуации на фронте доложили главнокомандующий ВСУ и командующие войсками стратегических направлений", - сообщил он.

По его словам, рассмотрели три ключевых вопроса. Первое - обеспечение нашей армии техникой и оружием. Второе - защита объектов энергетической инфраструктуры.

Третье - обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры на протяжении зимы. "Она не будет легкой прогулкой, но мы обязательно выстоим, и победа будет за нами", - добавил президент.