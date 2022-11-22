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Зеленский назвал три ключевых вопроса во время заседания ставки

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Украина, Вторник 22 ноября 2022 12:39
Зеленский назвал три ключевых вопроса во время заседания ставки Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Рассмотрели три ключевых вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"О ситуации на фронте доложили главнокомандующий ВСУ и командующие войсками стратегических направлений", - сообщил он.

По его словам, рассмотрели три ключевых вопроса. Первое - обеспечение нашей армии техникой и оружием. Второе - защита объектов энергетической инфраструктуры.

Третье - обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры на протяжении зимы. "Она не будет легкой прогулкой, но мы обязательно выстоим, и победа будет за нами", - добавил президент.

Напомним, по данным опроса КМИС, несмотря на российские обстрелы, разрушающие инфраструктуру и унося жизни людей, 86% украинцев ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся.

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