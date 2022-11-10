UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський назвав справедливим членство України в НАТО та пояснив причину

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Членство України у Північноатлантичному альянсі є справедливим, оскільки українські сили перебувають на тому ж рівні, що й у країнах НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.

"Ми впевнені, що вже показали можливості наших сил усьому світу. За рівнем підготовки, стійкістю нашої системи оборони. Я думаю, що ми щонайменше на тому ж рівні, як і країни-члени НАТО. І думаю, було б справедливо, якби ми були в тому ж колі безпеки та в тому ж альянсі з безпеки", - зазначив президент.

При цьому, за його словами, якщо шлях до НАТО займе довше, ніж хотіла б Україна, то нашій країні необхідні гарантії безпеки.

"Бо всі кажуть, що двері в НАТО відчинені, але потрібно досягти цих дверей", - додав глава держави.

Нагадаємо,30 вересня Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО.

Після цього дев'ять держав офіційно підтримали євроатлантичну інтеграцію України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийНАТО