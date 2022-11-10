Зеленський назвав справедливим членство України в НАТО та пояснив причину

Членство України у Північноатлантичному альянсі є справедливим, оскільки українські сили перебувають на тому ж рівні, що й у країнах НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.
"Ми впевнені, що вже показали можливості наших сил усьому світу. За рівнем підготовки, стійкістю нашої системи оборони. Я думаю, що ми щонайменше на тому ж рівні, як і країни-члени НАТО. І думаю, було б справедливо, якби ми були в тому ж колі безпеки та в тому ж альянсі з безпеки", - зазначив президент.
При цьому, за його словами, якщо шлях до НАТО займе довше, ніж хотіла б Україна, то нашій країні необхідні гарантії безпеки.
"Бо всі кажуть, що двері в НАТО відчинені, але потрібно досягти цих дверей", - додав глава держави.
Нагадаємо,30 вересня Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО.
Після цього дев'ять держав офіційно підтримали євроатлантичну інтеграцію України.
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