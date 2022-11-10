Зеленський назвав справедливим членство України в НАТО та пояснив причину

"Ми впевнені, що вже показали можливості наших сил усьому світу. За рівнем підготовки, стійкістю нашої системи оборони. Я думаю, що ми щонайменше на тому ж рівні, як і країни-члени НАТО. І думаю, було б справедливо, якби ми були в тому ж колі безпеки та в тому ж альянсі з безпеки", - зазначив президент.

При цьому, за його словами, якщо шлях до НАТО займе довше, ніж хотіла б Україна, то нашій країні необхідні гарантії безпеки.

"Бо всі кажуть, що двері в НАТО відчинені, але потрібно досягти цих дверей", - додав глава держави.