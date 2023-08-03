Зеленський назвав співпрацю Дніпра та Чехії одним з прикладів міжнародного муніципального співробітництва

"У Дніпрі - співпраця з Чехією. Місцева влада напряму працює з партнерами заради відновлення. І це додає більше швидкості та додає ефективності", - сказав Зеленський.

Зі свого боку, мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що менше ніж за пів року муніципалітет провів п'ять зустрічей із чеськими колегами на всіх рівнях - від урядовців, дипломатів, парламентарів і бізнесу до візиту до Дніпра президента Чехії Петра Павела.

"Це не просто церемоніальні зустрічі, а кропітка праця, що вже найближчим часом дасть практичний результат. Я хотів би подякувати Володимиру Олександровичу за об'єктивну оцінку нашої діяльності, бо сьогодні дуже важливо, щоб місцеве самоврядування підтримувало центральну владу, зокрема й у міжнародних відносинах", - додав Філатов.

Нагадаємо, раніше під час Конгресу місцевих та регіональних влад міністр оборони Олексій Резніков відзначив допомогу міста Силам Оборони.