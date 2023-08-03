Зеленский назвал сотрудничество Днепра и Чехии одним из примеров международного муниципального сотрудничества

"В Днепре - сотрудничество с Чехией. Местные власти напрямую работают с партнерами ради восстановления. И это придает больше скорости и придает эффективности", - сказал Зеленский.

Со своей стороны, мэр Днепра Борис Филатов отметил, что менее чем за полгода муниципалитет провел пять встреч с чешскими коллегами на всех уровнях – от чиновников, дипломатов, парламентариев и бизнеса до визита в Днепр президента Чехии Петра Павела.

"Это не просто церемониальные встречи, а кропотливый труд, который уже в ближайшее время даст практический результат. Я хотел бы поблагодарить Владимира Александровича за объективную оценку нашей деятельности, потому что сегодня очень важно, чтобы местное самоуправление поддерживало центральную власть, в том числе и в международных отношениях", - добавил Филатов.

Напомним, ранее во время Конгресса местных и региональных властей министр обороны Алексей Резников отметил помощь города Силам Обороны.