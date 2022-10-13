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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський назвав Путіна збірним образом терориста

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент Росії Володимир Путін є збірним образом терориста для України та її мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю ZDFheute Nachrichten.

За словами президента, російський диктатор зараз або не хоче вести діалог з Україною, або не розуміє, що з кожним ракетним ударом шанси на переговори зникають.

"Він (Путін - ред.) для нас сьогодні, для нашої країни - це об'єднаний образ терориста, з яким ніхто не хоче не про що говорити. Тому ми говоримо, тому що ми країна, яка виступає за мир, ми говоримо, що так , ми з Росією говоритимемо, але з іншою особою вже", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони, згідно з яким Україна офіційно відмовляється від переговорів з Путіним.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України