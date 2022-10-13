Зеленский назвал Путина сборным образом террориста

Президент России Владимир Путин является сборным образом террориста для Украины и ее жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью ZDFheute Nachrichten.
По словам президента, российский диктатор сейчас либо не хочет вести диалог с Украиной, либо не понимает, что с каждым ракетным ударом шансы на переговоры исчезают.
"Он (Путин - ред.) для нас сегодня, для нашей страны - это объединенный образ террориста, с которым никто не хочет не о чем говорить. Поэтому мы говорим, так как мы страна, которая выступает за мир, мы говорим, что да, мы с Россией будем говорить, но с другим лицом уже", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее стало известно, что Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, согласно которому Украина официально отказывается от переговоров с Путиным.
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