Зеленський назвав Путіна збірним образом терориста

За словами президента, російський диктатор зараз або не хоче вести діалог з Україною, або не розуміє, що з кожним ракетним ударом шанси на переговори зникають.

"Він (Путін - ред.) для нас сьогодні, для нашої країни - це об'єднаний образ терориста, з яким ніхто не хоче не про що говорити. Тому ми говоримо, тому що ми країна, яка виступає за мир, ми говоримо, що так , ми з Росією говоритимемо, але з іншою особою вже", - наголосив Зеленський.