Зеленський назвав Путіна збірним образом терориста
Президент Росії Володимир Путін є збірним образом терориста для України та її мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю ZDFheute Nachrichten.
За словами президента, російський диктатор зараз або не хоче вести діалог з Україною, або не розуміє, що з кожним ракетним ударом шанси на переговори зникають.
"Він (Путін - ред.) для нас сьогодні, для нашої країни - це об'єднаний образ терориста, з яким ніхто не хоче не про що говорити. Тому ми говоримо, тому що ми країна, яка виступає за мир, ми говоримо, що так , ми з Росією говоритимемо, але з іншою особою вже", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони, згідно з яким Україна офіційно відмовляється від переговорів з Путіним.
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