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Зеленский назвал Путина сборным образом террориста

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Киев, Четверг 13 октября 2022 15:43
Зеленский назвал Путина сборным образом террориста Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент России Владимир Путин является сборным образом террориста для Украины и ее жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью ZDFheute Nachrichten.

По словам президента, российский диктатор сейчас либо не хочет вести диалог с Украиной, либо не понимает, что с каждым ракетным ударом шансы на переговоры исчезают.

"Он (Путин - ред.) для нас сегодня, для нашей страны - это объединенный образ террориста, с которым никто не хочет не о чем говорить. Поэтому мы говорим, так как мы страна, которая выступает за мир, мы говорим, что да, мы с Россией будем говорить, но с другим лицом уже", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, согласно которому Украина официально отказывается от переговоров с Путиным.

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