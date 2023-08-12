Зеленський назвав площу України, яка потенційно небезпечна через міни та боєприпаси

"Загалом станом на зараз 174 тисячі квадратних кілометрів нашої держави потенційно небезпечні через міни та боєприпаси, що не розірвалися. Щодня наші спеціалісти виявляють сотні вибухонебезпечних предметів", - заявив він.

За словами президента, що більше в України буде машин для розмінування, що більше буде спеціальних дронів для розмінування, то активніше буде повертатися безпека.

"Україна потребує й техніки від партнерів, і дуже важливо - створення виробничої бази в Україні, щоб ми могли очистити нашу землю від російських мін. І це завдання треба виконати не за десятиліття, а за роки", - підкреслив він.

Зеленський додав, що хоче подякувати всім українським фахівцям, які займаються розмінуванням.

"Реально працюють на землі. Розміновують поля, територію населених пунктів, лінії електропередачі, об’єкти інфраструктури. Минулої доби по всій країні працювали 133 піротехнічні розрахунки. Найбільше - у Херсонській, Харківській, Донецькій областях. Я дякую вам - кожному й кожній, хто очищує українську землю від слідів російського терору", - заявив він.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, мова йде у першу чергу про траси під лініями електропередач та поля.

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