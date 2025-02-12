Зеленський назвав "план Б" на випадок, якщо Україну не приймуть до НАТО

Він зазначив, що питання того, якими будуть гарантії безпеки для України, зараз повністю залежить від президента США Дональда Трампа. При цьому сідати за стіл переговорів з Росією зі слабкими гарантіями небезпечно.

"Якщо Україна не буде в НАТО, це означає, що Україна будуватиме НАТО на своїй території. Значить, нам потрібна така ж численна армія, як сьогодні у росіян. А для всього цього нам потрібні зброя і гроші. І ми будемо просити про це США", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, це і є "план Б" на випадок, якщо Україна не стане частиною НАТО.

"Нам не потрібні жодні армії у світі. Нам потрібна своя армія, але ми повинні подвоїти її. Подвоїти. Щоб бути на одному рівні з російською армією", - заявив Зеленський.

Президент уточнив, що для того, щоб подвоїти армію, Україні знадобляться гроші та військове спорядження. Таким чином, Європа може допомогти з фінансуванням, а США - "з деякими конкретними видами зброї". Йдеться, зокрема, про далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони Patriot.