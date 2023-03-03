Зеленський назвав підрозділ, який знищив Су-34 росіян під Єнакієвим

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"У нас є кого відзначити за успіхи на полі бою. Я дякую бійцям 27-ої Печерської бригади Нацгвардії, які воюють на Донецькому напрямку, вміло знищують ворожу техніку. Я дякую зенітникам Повітряних сил - збили ще один російський бомбардувальник. Нікопольський зенітний ракетний полк, так тримати, воїни", - заявив глава держави.

Зеленський також наголосив, що гідна відсіч ворогові - це передумова для успіху наших оборонних операцій у найближчі місяці.

При цьому, за інформацією повітряного командування "Схід", вартість збитого сьогодні літака окупантів складає 36 мільйонів доларів.