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Зеленський назвав підрозділ, який знищив Су-34 росіян під Єнакієвим

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Львів, П'ятниця 03 березня 2023 21:33
Зеленський назвав підрозділ, який знищив Су-34 росіян під Єнакієвим Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 3 березня, російський бомбардувальник Су-34 знищили бійці Нікопольського зенітного ракетного полку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"У нас є кого відзначити за успіхи на полі бою. Я дякую бійцям 27-ої Печерської бригади Нацгвардії, які воюють на Донецькому напрямку, вміло знищують ворожу техніку. Я дякую зенітникам Повітряних сил - збили ще один російський бомбардувальник. Нікопольський зенітний ракетний полк, так тримати, воїни", - заявив глава держави.

Зеленський також наголосив, що гідна відсіч ворогові - це передумова для успіху наших оборонних операцій у найближчі місяці.

При цьому, за інформацією повітряного командування "Схід", вартість збитого сьогодні літака окупантів складає 36 мільйонів доларів.

Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо, що українські зенітники сьогодні знищили Су-34 росіян під Єнакієвим, яке знаходиться приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту.

Пізніше росЗМІ оприлюднили відео зі збитим бомбардувальником.

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