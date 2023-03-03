ua ru
Пт, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский назвал подразделение, которое уничтожило Су-34 россиян под Енакиево

Новина українською →
Львов, Пятница 03 марта 2023 21:33
Зеленский назвал подразделение, которое уничтожило Су-34 россиян под Енакиево Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 3 марта, российский бомбардировщик Су-34 уничтожили бойцы Никопольского зенитного ракетного полка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"У нас есть кого отметить за успехи на поле боя. Я благодарю бойцов 27-ой Печерской бригады Нацгвардии, которые воюют на Донецком направлении, умело уничтожают вражескую технику. Я благодарю зенитчикам Воздушных сил - сбили еще один российский бомбардировщик. Никопольский зенитный ракетный полк, так держать, воины", - заявил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что достойный отпор врагу - это предпосылка для успеха наших оборонных операций в ближайшие месяцы.

При этом, по информации воздушного командования "Восток", стоимость сбитого сегодня самолета оккупантов составляет 36 миллионов долларов.

Напомним, сегодня днем стало известно, что украинские зенитчики сегодня уничтожили Су-34 россиян под Енакиево, которое находится примерно в 20 километрах от линии фронта.

Позже росСМИ обнародовали видео со сбитым бомбардировщиком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Енакиево Война России против Украины
NEWS
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
DAILY
Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин