Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів з Росією

Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів з Російською Федерацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
"Головне для нас – інформувати світ про російську агресію, що триває, про той дестабілізаційний вплив, який Росія надає на весь світ. Коли світ зосереджений на протидії війні, енергетичній і продовольчій кризам, руйнуванню звичних міжнародних відносин, кліматичний порядок денний очевидно страждає. якось поставити на паузу", - наголосив Зеленський.
За його словами, кожен, хто серйозно розглядає кліматичний порядок денний, також серйозно повинен розглядати необхідність негайно зупинити російську агресію, відновити територіальну цілісність України і змусити Росію до справжніх переговорів про мир.
Зеленський також назвав п'ять умов, за яких можливі переговори:
"Це абсолютно зрозумілі умови", - додав глава держави.
Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не відмовляється від переговорів з Росією, проте для початку Кремль має виконати найважливіше – вивести свої війська з нашої території.
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