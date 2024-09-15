Зеленський назвав основні пункти плану перемоги, який покаже Байдену

Вже у цьому місяці президенту США Джо Байдену буде представлено план перемоги України. Він включає чотири основні пункти і ще один, який знадобиться після війни.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Фаріду Закарії на CNN.
Голова української держави підтвердив, що буде говорити з Байденом про те, як посилити позиції України перед другим самітом миру. В іншому ж випадку, російський диктатор Володимир Путін не братиме в ньому участь.
"Так, я буду говорити з ним про те, як посилити нас перед мирним самітом, щоб бути в сильній позиції, тому що дипломатичні рішення або рішення, вони хороші, коли ти сильний, інакше Путін навіть не буде брати в ньому участь, не буде зацікавлений в тому, щоб зупинити війну", - зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що у нього є переможний план, і для України перемога означає "бути дуже сильними" і "готовими до сильної дипломатії".
Зеленський уточнив, що план складається з чотирьох основних пунктів і "плюс" один, який знадобиться Україні після війни. Зокрема, мова йде про безпеку, а також військову та економічну підтримку.
"Я поділюся ними (пунктами плану) з Байденом. Йдеться про безпеку. Йдеться про геополітичне місце для України. Йдеться про дуже сильну військову підтримку, доступну для нас, і про те, що ми повинні бути вільні в тому, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, які, я думаю, будуть цікавими", - розповів голова держави.
Володимир Зеленський додав, що якщо Джо Байден оцінить і підтримає план України, і якщо він та його команда зможуть додати щось, що дасть нашій країні більш сильну позицію - українська сторона буде до цього готовою.
Нагадаємо, днями раніше президент України заявив, що кожен пункт плану перемоги залежатиме від рішення Байдена. Водночас він підкреслив, що не дає гарантію того, що це зупинить Путіна.
"Там не багато пунктів. І кожен пункт буде залежати від рішення Байдена. Саме тому, я вважаю, що це допоможе. Я не можу дати 100-відсоткову гарантію, що це зупинить Путіна, але це зробить Україну сильнішою. І це підштовхне Путіна думати, як завершити війну", - сказав він.
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