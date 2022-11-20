Зеленский назвал направления, где ВСУ продвигаются и где ведут самые тяжелые бои

Украинские военные ведут наиболее тяжелые бои в Донецкой области, хотя в последний день интенсивность атак несколько снизилась.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Наиболее жесткие бои по-прежнему в Донецкой области. Хотя атаки в эти сутки меньше – из-за ухудшения погоды, количество российских обстрелов остается, к сожалению, чрезвычайно большим", - отметил Зеленский.

По его словам, в Луганской области ВСУ понемногу и с боями продвигаются. С утра на востоке зафиксировано почти 400 обстрелов.

" Юг – держим оборону, последовательно, очень просчитано уничтожаем потенциал оккупантов. Спасибо каждому и каждой, кто держит позиции и кто помогает нашим силам обороны", - добавил глава государства.