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Зеленський назвав "мертвим" формат врегулювання конфлікту в Придністров'ї

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Молдова, Четвер 01 червня 2023 21:08
Зеленський назвав "мертвим" формат врегулювання конфлікту в Придністров'ї Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський заявив, що після перемоги України у війні, що розпочала Росія, буде створений новий формат щодо врегулювання придністровського конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за підсумками саміту Європейської політичної спільноти у Молдові.

Український президент наголосив, що вважає нежиттєздатним чинний формат, "посередником" у якому є держава-окупант Росія.

"Ви бачите життя в проєкті 5+2? Ви бачите результат? Для чого говорити про проєкт, який неживий? Я не бачу сенсу про це говорити", - наголосив він.

За словами Зеленського, "згодом" за активної участі України, буде створений принципово новий формат.

"Треба буде говорити з позиції сильної держави, держави-переможця, яка відвоювала свою землю… Я не знаю, чи знадобиться допомога інших партнерів – напевно, в цій ситуації може і Румунія, і близькі наші партнери, може, Молдова захоче під'єднати якісь держави. Але точно Україна буде грати одну з головних ролей, бо у нас (спільний – ред.) кордон", - пояснив він.

Чинний формат

Наголосимо, що офіційно формат 5+2 є єдиним чинним міжнародним форматом придністровського врегулювання. У нього входять представники Молдови та Придністров'я, а також Росія, Україна, ОБСЄ (посередники), ЄС і США (спостерігачі).

Мета переговорів у форматі 5+2 - вироблення параметрів всеосяжного врегулювання на основі суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова в межах її міжнародно визнаних кордонів, з особливим статусом для Придністров'я в рамках Молдови.

Придністров'я

Придністровська Молдавська Республіка - це самопроголошена держава у Східній Європі на території Придністров'я, яку Росія підтримує та надає їй:

  • військову,
  • економічну,
  • політичну,
  • дипломатичну підтримку.

Також РФ утримує понад тисячу військових у Придністров’ї, що, на думку західних військових аналітиків, становить загрозу як для стабільності в Молдові, так і для безпеки в Україні на сході.

Сьогодні під час саміту Зеленський наголосив, що російські військовослужбовці, які базуються у невизнаному Придністров'ї, мають розуміти, що якщо хочуть жити, то мають залишити ці території.

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