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Негода відступить, але ненадовго: прогноз погоди в Україні на тиждень

Понеділок 27 листопада 2023 21:48
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Негода відступить, але ненадовго: прогноз погоди в Україні на тиждень Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У більшості областей не буде опадів від завтра, 28 листопада. Однак вже в середу очікується погіршення погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

Вівторок

Завтра переважно буде без опадів, лише у західних областях вдень очікується мокрий сніг, а на Закарпатті з дощем. На дорогах країни місцями ожеледиця.

Температура повітря вночі становитиме -5 -10 градусів, а на Закарпатті, півдні Одеської області та південному сході країни 0 -5. При цьому вдень буде від -3 до +2 градусів, а у південній частині +3 +10.

Середа

29 листопада очікується ускладнення погодних умов. В західних областях прогнозується сніг. Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від 0 до -6 градусів.

При цьому у північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях очікуються сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від -4 до +3.

На решті території пройдуть дощі. Температура вночі та вдень становитиме +3 +10 градусів. Також у більшості областей пориви вітру 15-22 м/с.

Четвер

30 листопада переважно буде без опадів. Температура вночі буде -3 -8, на південному сході країни близько 0. Вдень очікується від -2 до +3, на півдні країни +1 +6.

Пʼятниця

1 грудня у західних та північних областях прогнозується сніг, а вдень з дощем. При цьому вдень і в центральних областях очікується дощ. На решті території без істотних опадів.

Температура повітря вночі становитиме -1 -7 градусів, вдень від -2 до +4. У південній частині та східних областях вночі від +3 до -3, вдень +6 +10.

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