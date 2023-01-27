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Зеленський назвав кількість танків, яка потрібні Україні для наступу

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Україна, П'ятниця 27 січня 2023 17:19
Зеленський назвав кількість танків, яка потрібні Україні для наступу Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Збройним силам Україні для проведення наступальних операцій потрібно від 300 до 500 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського виданню Sky News.

"Я не готовий говорити про це дуже докладно, тому що російські окупанти б’ють по наших логістичних центрах. Тому нам зараз потрібно 300 - 500 танків", - заявив президент.

Зеленський пояснив, що ці танки потрібні для наступальних дій на українській землі. Ця броньована техніка потрібна для захисту українців. Президент подякував союзникам, які передають Україні танки, і всьому світу за підтримку. За його словами, кількість танків і терміни, коли вони можуть доїхати до української території, мають вирішальне значення.

"У нас є зброя, щодо якої було ухвалено рішення, а вона досі не доїхала. Буває, що ця зброя їде місяцями. Я не кажу, що в цьому хтось винен, просто кажу, що полегшення настає тоді, коли те, що партнери дають, починає працювати на захист нашої армії", - сказав президент.

Глава держави додав, що п’ять, вісім, десять танків не вирішують питання на полі бою.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україні потрібно 350-400 танків для формування конкретних танкових штурмових бригад.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Україна обов'язково звільнить свої території, але для контрнаступальних операцій нашим військовим потрібно отримати щонайменше 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць.

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